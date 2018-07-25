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  25 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Власти Казахстана выделят $370 млн для покупки воздушной техники по тушению пожаров

CA-NEWS (KZ) - Бороться с пожарами в Казахстане будет новая воздушная техника. На увеличение парка спецбортов власти выделят $370 млн, сообщает «МИР 24» по итогам брифинга, посвященного деятельности спасательной авиации Казахстана.

Сейчас в авиапарке находятся 27 вертолетов, и их катастрофически не хватает, говорят в «Казавиаспасе». Теперь появится возможность купить еще 20 машин, а также 19 самолетов. Эта техника сможет не только участвовать в ликвидации пожаров, но и перевозить тяжелобольных и раненых.

«В день у нас иногда бывают такие рекордные дни по пять санитарных вылетов по стране. Средняя статистика эвакуации людей в неделю до 15-17 больных. И каждый вылет по своему уникален и разнообразен. Каждый вылет сопровождается каким-то горем, человеческим состраданием», – указал генеральный директор акционерного общества «Казавиаспас» комитета по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Казахстана Андрей Косолапов.

В ходе брифинга Андрей Косолапов проинформировал, что авиапарк «Казавиаспас» состоит из 27 вертолетов казахстанского и зарубежного производства.

За прошлый год более 400 жителей Казастана смогли получить помощь спасателей.

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