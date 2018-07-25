РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Актау ведутся работы по изменению городского облика для предстоящего саммита глав прикаспийских государств
Предыстория: Президенты 5 стран приедут в Казахстан на Каспийский саммит

CA-NEWS (KZ) - В городе планируют установить 670 флажков и 110 флагов. Об этом и других планах по изменению городского облика сообщили на совещании по подготовке к саммиту глав прикаспийских государств, передает «Актау-Лада».

Галымжан Ниязов, аким Актау, рассказал, что в городе устанавливают флаги стран-участников саммита.

В планах местных властей - украсить улицы города 208 баннерами и 20 плакатами на стенах многоэтажных домов. Ранее сообщалось о планах преображения ночного облика 50 объектов города.

«Начались работы по установке указателей с номерами микрорайонов. Для улучшения архитектурного облика города покрашены и обновлены стены 14 жилых домов. Покраска еще двух домов продолжается. Ведутся работы по украшению ночного города - декоративное освещение установят на 720 столбах. Работы в этом направлении уже ведутся», - сообщил Галымжан Ниязов.

По словам акима города, с мая в Актау высадили пять миллионов цветов и 6 300 деревьев. В планах акимата посадить в ближайшее время еще семь тысяч растений.

Напомним, ранее сообщалось о планах преображения ночного облика 50 объектов города. Актау — город на юго-западе Казахстана в Мангистауской области, на берегу Каспийского моря. Его название переводится с казахского как «белая гора».

print
  • В Московской области в спортивной сумке обнаружили труп 5-летней девочки таджикских мигрантов
  • Жара, сменившая ливни в Японии, привела к гибели 65 человек
  • Сегодня Шавкату Мирзиёеву исполняется 61 год
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×