В Туркменистане создан Институт государства, права и демократии
- Туркменистан, политика
- 11:06, 25 июля 2018
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CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на видеоселекторном совещании, объявил о создании в стране Института государства, права и демократии, сообщает в понедельник пресс-служба туркменского лидера.
Новое ведомство создано на базе слияния Туркменского национального института демократии и прав человека при президенте Туркменистана и Института государства и права при президенте Туркменистана
Деятельность нового научного ведомства будет направлена также на подготовку предложений по имплементации в законодательную базу страны общепринятых в мире правовых норм.
Директором института назначен Нурыев Ягмыр, курировать ведомство будет министр иностранных дел Туркменистана.
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