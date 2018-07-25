РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Туркменистане создан Институт государства, права и демократии

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на видеоселекторном совещании, объявил о создании в стране Института государства, права и демократии, сообщает в понедельник пресс-служба туркменского лидера.

Новое ведомство создано на базе слияния Туркменского национального института демократии и прав человека при президенте Туркменистана и Института государства и права при президенте Туркменистана

Деятельность нового научного ведомства будет направлена также на подготовку предложений по имплементации в законодательную базу страны общепринятых в мире правовых норм.

Директором института назначен Нурыев Ягмыр, курировать ведомство будет министр иностранных дел Туркменистана.

print
  • В Таджикистане женщина отрицает, что втыкала в тело своего малыша иглы
  • Армен Саркисян поздравил президента Узбекистана с днем рождения
  • В Таджикистане гаишник, вымогавший деньги у румынского туриста, не будет наказан
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×