В Туркменистане создан Институт государства, права и демократии

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на видеоселекторном совещании, объявил о создании в стране Института государства, права и демократии, сообщает в понедельник пресс-служба туркменского лидера.

Новое ведомство создано на базе слияния Туркменского национального института демократии и прав человека при президенте Туркменистана и Института государства и права при президенте Туркменистана

Деятельность нового научного ведомства будет направлена также на подготовку предложений по имплементации в законодательную базу страны общепринятых в мире правовых норм.

Директором института назначен Нурыев Ягмыр, курировать ведомство будет министр иностранных дел Туркменистана.