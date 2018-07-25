В Улан-Баторе пройдет конференция по экономическому сотрудничеству между Монголией, Россией и Китаем

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе с 17 по 19 августа пройдет конференция «Монголо-Российско-Китайское экономическое и торговое сотрудничество» в рамках темы создания экономического коридора, передает Montsame.



10-й форум станет важным событием для активизации отношений и развития соседних районов Монголии, России и Китая и улучшения трехсторонних отношений и сотрудничества, согласованных главами государств трех стран в новых условиях реализации инициативы Китая «Один пояс — один путь», отмечается в статье.