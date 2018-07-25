Военнослужащим Узбекистана в Оренбуржье показали новые способы психической подготовки войск ЦВО

CA-NEWS (UZ) - На Тоцком полигоне в Оренбургской области военным Узбекистана показали новые способы психологической подготовки войск Центрального военного округа, сообщили региональные СМИ.

В состав делегации вошли нескольких командиров бригад, начальников штабов, командиров батальонов, рот и дивизионов. Узбекские офицеры преодолели недавно внедрённую в боевую подготовку 500-метровую полосу препятствий, которая специально разработана для повышения устойчивости к морально-психологическому прессингу в бою.

Учение началось с короткого мобилизующего тренинга с офицерами из Узбекистана, который провели военные психологи. Они также контролировали поведение личного состава на протяжении всего испытания, сообщили в пресс-службе ЦВО.

Узбекских военных ожидали внезапные засады, налеты «противника», и взрывные устройства, заложенные в самых неожиданных местах, и крики «раненых», звучащие вместе с призывами сдаться, пламя, дым, кинжальный огонь из всех видов оружия, провокации в радиосети. Кроме того, специалисты ЦФО проверили иностранных офицеров на совместимость в бою, слаженность действий и оценили их морально-психологическое состояние.

Офицеры из Узбекистана дали высокую оценку способам психологической подготовки российских военных. Напомним, военнослужащие ЦФО передают свой опыт коллегам в рамках договора между командованием ЦВО и руководством Минобороны Узбекистана. Теоретические и практические занятия проходят на Тоцком полигоне в Оренбургской области.