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  25 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане собрано около полумиллиона тонн зерновых

CA-NEWS (TJ) - Около полумиллиона тонн зерновых собрано в Таджикистане по состоянию на 20 июля текущего года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства страны.

По оперативным данным управления растениеводства министерства сельского хозяйства, в эти дни в стране продолжается кампания по сбору зерновых культур.

По состоянию на 20 июля текущего года сбор зерновых произведен на площади 185 тыс. 469 га, с которых собрано 482 тыс. 508 тонн урожая зерновых.

Большая часть от общего объема сбора зерновых приходится на Хатлонскую область, где с площади 102 тыс. 395 га собрано 344 тыс. 760 тонн зерновых, что составляет 81% от прогнозного показателя

Для своевременного сбора зерновых в стране направлено 1 тыс. 55 единиц комбайнов, и в настоящее время на полях работают 294 комбайнов.

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