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  25 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Рахмон поздравил Мирзиёева с днем рождения по телефону

CA-NEWS (UZ) - Президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 июля поговорили по телефону. Лидер Таджикистана поздравил главу Узбекистана с днем его рождения.

Эмомали Рахмон, выразив наилучшие пожелания своему коллеге, отметил успехи Узбекистана по пути социально-экономического развития под руководством Шавката Мирзиёева, его последовательные усилия на пути улучшения отношений и сотрудничества между странами региона, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

В контексте таджикско-узбекского сотрудничества и перспективы его развития президенты высказались за дальнейшие совместные усилия по продвижению партнерских отношений двух стран.

Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, в телефонном разговоре Мирзиёева с Рахмоном особое внимание было уделено вопросам подготовки первого государственного визита руководителя Таджикистана в Узбекистан и наполнению повестки дня предстоящих встреч конкретным содержанием, в том числе новыми взаимовыгодными проектами.

Стороны договорились задействовать все возможности в целях дальнейшего укрепления узбекско-таджикских отношений, основанных на узах многовековой дружбы и добрососедства, поддерживать совместные бизнес-инициативы и контакты на уровне регионов, способствовать активному культурно-гуманитарному обмену.

Ожидается, что во второй половине августа Рахмон с госвизитом посетит Ташкент, по итогам которого будут подписан договор о стратегическим партнерстве Таджикистана и Узбекистана, о полной демаркации и делимитации госграницы двух государств.

Напомним, что 24 июля президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву исполнился 61 год.

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