В Ашхабаде растительное масло отпускают по одной бутылке в руки

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде продолжается дефицит растительного масла, сопровождающийся ограничением количества отпускаемого населению товара и огромными многочасовыми очередями. По данным корреспондентов радио «Азатлык» в Туркменистане, в очередях возникают ссоры и драки.

Как сообщает корреспондент, в эти дни в продуктовых магазинах на Текинском базаре в Ашхабаде, хлопковое масло «Ахал» продают не более одной бутылки в руки. Желающие купить масло вынуждены ночью вставать в очередь. Но с открытием магазина в очереди начинается переполох, приводящий к брани и дракам.

«В очередях плачут маленькие дети, которых матерям не с кем оставить дома, нередки случаи, когда людям в жару становится плохо», - сообщает корреспондент. По ее словам, в настоящее время хлопковое масло «Ахал» можно найти не везде, в частности, оно есть в продаже в государственных продуктовых магазинах на Текинском базаре.

За продовольственными очередями ведется наблюдение сотрудниками полиции. Но, по словам собеседников, в основном деятельность стражей порядка ограничивается мерами препятствования попыткам сфотографировать очереди.

«В очередях обычно находятся наблюдающие. Чаще всего это женщины в обычной одежде. Как только кто-нибудь достает телефон, чтобы позвонить, они тут же хватают его за руки и тащат к стоящим поодаль полицейским, которые забирают владельца телефона в отделение».

Причину нынешнего дефицита собеседники в Ашхабаде связывают с приостановкой деятельности предприятия по производству растительного масла.

«Сообщается, что расположенный в пригороде Ашхабада вблизи Овадандепе завод по производству масла марки «Ахал» временно прекратил свою деятельность. В связи с этим возник дефицит масла и из-за огромных очередей к магазину не подступиться», - сообщил житель Ашхабада.

Временное закрытие завода по производству хлопкового масла подтвердил и сотрудник предприятия, сообщивший о том, что часть сотрудников отправили в неоплачиваемый отпуск.

По его словам, остановка деятельности предприятия связана с недостатком сырья - хлопковых семян, в связи с этим возобновление работы завода ожидается после сбора нового урожая.

«То, что продают сейчас это масло, произведенное в Туркменабаде, его привозят из Туркменабада на завод по производству масла марки «Ахал» перерабатывают и упаковывают. Привозят в ограниченном количестве. Качество его хуже даже после обработки», - сообщает сотрудник предприятия, беседовавший на условиях анонимности.

Изданию не удалось подтвердить информацию у представителей предприятия.

Хлопковое масло марки «Ахал» пользуется большим спросом у покупателей. По словам жителей, востребованность продукта связана с его относительно высоким качеством в сравнении с отечественными аналогами и более низкой ценой, по сравнению с импортируемым из-за рубежа, растительным маслом.

В течение последних нескольких месяцев сообщается об очередях в столичных продуктовых магазинах с регулируемыми государством ценами. Продукты в этих торговых точках продаются по установленной государством фиксированной цене, которая ниже рыночной. Как правило, очереди возникают за мукой, сахаром и хлопковым маслом.