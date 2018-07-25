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  25 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Гроза разожгла лесной пожар в Восточном Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Лесной пожар тушат в Уланском районе Восточно-Казахстанской области. Лес загорелся после грозового разряда, сообщает «Sputnik-Казахстан». Борьба с возгоранием ведется в труднодоступной для техники местности - пожарные и лесники работают вручную

Возгорание на территории Приморского лесничества было замечено во вторник, 24 июля.

«Открытого пламени нет, борьба ведется с тлеющими участками. Сложность тушения в том, что это горная каменистая местность. Не везде можно свободно пройти. Ликвидация ведется вручную, пожарные и лесники используют лопаты, хлопушки и ранцевые огнетушители», — рассказал помощник заместителя руководителя тушения пожаров ГУ «Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ» Мерей Шарипханов.

Площадь пожара достигла 28 гектаров. Угрозы близлежащим населенным пунктам нет.
В тушении пожара задействовано порядка 60 сотрудников лесхоза и Казавиалесоохрана. На помощь им были направлены пожарные подразделения Уланского района в количестве 70 человек.

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