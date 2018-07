Трамп предупредил о попытке России помочь демократам на ноябрьских выборах в США

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп сказал во вторник, что, по его мнению, Москва попытается склонить исход ноябрьских выборов в Конгресс в пользу демократов, а не его однопартийцев из Республиканской партии, несмотря на выводы американских спецслужб о том, что Россия пыталась помочь Трампу одержать победу на президентских выборах 2016 года.

На выборах в ноябре 2018 года планируется переизбрать всех членов нижней палаты конгресса и треть сенаторов, а также губернаторов большинства штатов страны.

«Я весьма обеспокоен тем, что Россия будет всеми силами стремиться оказать влияние на предстоящие выборы. Исходя из того, что никто из президентов не был жестче по отношению к России, чем я, они будут активно продвигать демократов. Они определенно не хотят Трампа», - написал президент США на своей странице в Twitter.

I’m very concerned that Russia will be fighting very hard to have an impact on the upcoming Election. Based on the fact that no President has been tougher on Russia than me, they will be pushing very hard for the Democrats. They definitely don’t want Trump!