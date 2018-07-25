РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Трамп предупредил о попытке России помочь демократам на ноябрьских выборах в США

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп сказал во вторник, что, по его мнению, Москва попытается склонить исход ноябрьских выборов в Конгресс в пользу демократов, а не его однопартийцев из Республиканской партии, несмотря на выводы американских спецслужб о том, что Россия пыталась помочь Трампу одержать победу на президентских выборах 2016 года.

На выборах в ноябре 2018 года планируется переизбрать всех членов нижней палаты конгресса и треть сенаторов, а также губернаторов большинства штатов страны.

«Я весьма обеспокоен тем, что Россия будет всеми силами стремиться оказать влияние на предстоящие выборы. Исходя из того, что никто из президентов не был жестче по отношению к России, чем я, они будут активно продвигать демократов. Они определенно не хотят Трампа», - написал президент США на своей странице в Twitter.

По словам Трампа, главной причиной вмешательства станет желание усилить позиции демократов.

Сотрудники разведки США говорят, что Россия продолжает предпринимать усилия, направленные на подрыв выборов, и теперь нацелилась на выборы в Конгресс, которые пройдут 6 ноября.

После состоявшегося на прошлой неделе саммита в Хельсинки на Трампа обрушился шквал критики за то, что он не предъявил президенту РФ Владимиру Путину претензий по поводу вмешательства российских властей в выборы 2016 года. Позднее Трамп сказал, что оговорился и что Путин несет личную ответственность за вмешательство в выборы в США. Москва отвергает эти обвинения.

print
  • В Узбекистане повысят зарплаты преподавателям вузов
  • В Туркменистане продолжают практику искусственного снижения цен при проверках
  • Аномальная жара в Узбекистане стала причиной переноса концертов Юлдуз Усмановой
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×