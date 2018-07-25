Гражданское сообщество просит Генпрокурора Таджикистана опротестовать решение суда по делу Мирсаидова

CA-NEWS (TJ) - Представители гражданского общества и СМИ Таджикистана просят Генерального прокурора Таджикистан выразить протест на судебный акт Хайрулло Мирсаидова. Об этом говорится в их обращении на имя Генпрокурора РТ Юсуфа Рахмона.

Гражданское сообщество просит соблюдать конституционные права человека и гражданина на свободу слова, публикацию информации, использование средств информации, свободное выражение своего мнения.

«По открытому письму Мирсаидова в ноябре 2017 года на имя президента страны и других официальных лиц с просьбой разобраться в коррупции при исполнении деятельности руководства управления по работе с молодежью в Согдийской области, не провели прокурорскую проверку. Вместо того, чтобы обратить внимание на статью Мирсаидова и и проинформировать общественность о ее результатах, как предусмотрено в статье 144 Уголовно-процессуального кодекса РТ, за публикацию статьи в СМИ руководитель КВН Хайрулло Мирсаидов был обвинен в «заведомо ложном доносе», - говорится в обращении.

Представители общественности в своем обращении уверяют, что у Мирсаидова не было намерения предоставлять заведомо ложный донос.

«Он верил в достоверность своих слов и хотел привлечь внимание общественности к проблемам общества. Принятое судом Худжанда решение нарушает ряд норм международного права и национального законодательства РТ, в том числе, требования статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, статьи 30 Конституции Республики Таджикистан, статьи 3 Закона Республики Таджикистан «О периодической печати и других средствах массовой информации», статьи 2 Закона Республики Таджикистан «О праве на доступ к информации» …», - говорится в обращение.

«В связи с несправедливостью акта Суда города Худжанда и с целью выявления и устранения любых правонарушений, независимо от того, кем совершено подобного рода деяние, восстановления нарушенных прав и привлечения виновных к ответственности в установленном законом порядке на основании статьи 357 Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан, статьей 5 и 37 Закона Республики Таджикистан “Об органах прокуратуры Республики Таджикистан”, убедительно просим Генеральную прокуратуру Республики Таджикистан выразить протест на судебный акт, противоречащий закону, и содействовать в его отмене и восстановлении правосудия», - говорится в докладе.

Прокуратура Согдийской области задержала Хайрулло Мирсаидова в декабре 2017 года после его открытого письма на имя президента Таджиистана, в котором он обвинял теперь уже бывшего главу управления по делам молодежи Согдийской области в коррупции.

Против Мирсаидова было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК Таджикистана: присвоение госсредств, подделка документов и заведомо ложный донос. Обвинения, предъявленные журналисту по статье 346 («Заведомо ложный донос»), Мирсаидов отрицал с самого начала.

11 июля суд города Худжанда приговорил Хайрулло Мирсаидова к 12 годам лишения свободы.