США обсудили сотрудничество со странами Центральной Азии

CA-NEWS (UZ) - Официальные лица правительства США с 20 по 23 июля посетили Казахстан и Узбекистан, где обсудили с представителями пяти центральноазиатских республик вопросы сотрудничества в сфере экономики и безопасности.

Государственный департамент США сообщил 23 июля, что встречи проходили в рамках так называемого формата C5+1 (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Соединенные Штаты).

C5+1 является основной региональной дипломатической платформой, в рамках которой Соединенные Штаты и пять центральноазиатских республик сотрудничают в целях содействия экономической интеграции, защиты окружающей среды и укрепления сотрудничества в области безопасности.

Помощник госсекретаря Бюро по экономическим и деловым вопросам Маниша Сингх 20 июля возглавила делегацию США в рабочей группе по экономическим связям в Алматы, говорится в заявлении.

Исполняющий обязанности заместителя помощника госсекретаря США по Центральной Азии Генри Эншер, как сообщается, возглавил делегацию США в рабочей группе по окружающей среде, состоявшейся 20 июля в Алматы. В заявлении говорится, что был представлен проект Центрально-Азиатского регионального рынка электроэнергии (CAREM) для C5+1.