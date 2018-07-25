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  25 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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На юге Таджикистана «КАМАЗ» наехал на группу детей, купающихся в реке

CA-NEWS (TJ) - На юге Таджикистана грузовик «КамАЗ» совершил наезд на группу купающихся в реке Каферниган детей, сообщает пресс-служба МВД республики.

Инцидент произошел накануне на территории Шахритусского района.

«23 июля, примерно в 17 часов водитель автомашины «КАМАЗ», житель района Н.Хусра Нормуратов Хуршед Элмуродович попытался проехать вброд через реку Каферниган», - говорится в сообщении.

В это время в реке купалась группа местных детей. Грузовик совершил наезд на 10-летнего купающегося мальчика, жителя района Шахритус Мамадиева Шукрулло Маноновича.

Мальчик скончался от полученных травм на месте происшествия, отмечается в сообщении правоохранительного ведомства.

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