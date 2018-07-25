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  25 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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1 491 казахстанцев находятся в международном розыске по линии Интерпол
Предыстория: Таджикистан через линию Интерпол разыскивает свыше 2,5 тыс граждан

CA-NEWS (KZ) - Сколько казахстанцев находятся в розыске, рассказали в комитете по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры в ответ на запрос Tengrinews.kz.

По состоянию на 19 июля 2018 года в республиканском розыске находятся 1 259 казахстанцев. Из них 54 человека скрываются от дознания, следствия, суда или уклоняются от осуществления пробационного контроля. В это количество также входят 103 без вести пропавших, 911 должников - ответчиков по исполнительным производствам, 191 лицо, утратившее связь с родственниками.

«В межгосударственном розыске (в странах СНГ - прим. автора) находятся 4 303 лица, 1 123 лица, скрывшихся от дознания, следствия, суда, а также уклоняющихся от отбывания наказания или осуществления пробационного контроля, 2 252 - без вести пропавших, 236 должников - ответчиков по исполнительным производствам, 692 лица, утративших связь с родственниками», - сообщили в ведомстве.

Международной организацией уголовной полиции (Интерпол - прим.автора) разыскиваются 1491 казахстанца. Из них 1470 лица скрываются от дознания, следствия, суда, отбывания наказания или осуществления пробационного контроля. 21 - без вести пропавшие.

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