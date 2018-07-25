Рабочая группа МВФ начала свою работу в Улан-Баторе

CA-NEWS (MNG) - Представители международного валютного фонда (МВФ) прибыли в Монголию и на данный момент находятся в Улан-Баторе. В связи с этим 25 июля рабочую группу фонда принял министр финансов Чимэдийн Хурэлбаатар и обменялся мнениями о нынешней ситуации и актуальных вопросах экономики страны, передает Montsame.

Напомним, в июне на заседании совета исполнительных директоров МВФ была проведена оценка четвертого этапа программы расширенного финансирования, реализуемой в Монголии.

В результате было решено предоставить Монголии средства финансирования на сумму $36.9 млн.

Таким образом, с момента реализации программы МВФ предоставил Монголии в общей сложности $184.5 млн.