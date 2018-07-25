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  25 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Создана монголо-китайская совместная транспортная компания

CA-NEWS (MNG) - 18 июля состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве в области международного автотранспорта через пограничный пост на монголо-китайской границе Ганц мод-Гашуун сухайт, передает Montsame.

В связи с этим создана монголо-китайская совместная транспортная компания с участием транспортных компаний двух стран, в частности, с монгольской стороны-компания «GBM», а с китайской стороны - автотранспортная компания города Баян-Нур, Внутренняя Монголия в целях открытия новой международной линии автоперевозки между постами Гашуун сухайт (Монголия) и Ганц мод (КНР).

Данная компания с совместным капиталовложением двух стран будет предоставлять услуги в сферах трансграничной пассажирской и грузовой перевозки, туризма и импортной и экспортной торговли между Монголией и Китаем.

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