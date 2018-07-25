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  25 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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«Газпром нефть» оштрафовали за небезопасные работы в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Российская компания «Газпром нефть» оштрафована в Таджикистане за небезопасные работы, сообщили на пресс-конференции Службы по госнадзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору республики, передает «Sputnik Таджикистан».

О штрафах в отношении крупных национальных и российских компаний рассказал руководитель ведомства Таджикистана Санъат Рахим.

По его словам, за первые 6 месяцев нынешнего года 136 руководителей и ответственных лиц были оштрафованы за несоблюдение требований действующего законодательства. Общая сумма штрафов составила 285 тысяч 844 сомони.

В поле зрения Службы по госнадзору Таджикитана попали более десятка компаний.

В их числе «Сохтмон-3», «Мавлак», «Хуаксин Гаюр Сугд семент», «Сарватхои кухи», «Тит антен», «Гают», «Хокруд», «Тунел Сади Ориёно», «Гидроэнергострой», «Ширкати алюминийи точик», «Строй комплекс» и российская «Газпром нефть».

Список нарушений весьма широк. Как заявил Рахим, было выявлено отсутствие плана развития горных работ и проекта разработки запасов полезных ископаемых на предприятиях, неукомплектованность отраслевыми специалистами, непроведение техосмотра объектов, отсутствие у работников специальной рабочей одежды, а также отсутствие регистрации в государственном перечне предприятий.

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