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  25 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Тело убитой в Подмосковье девочки доставлено в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Тело Хувайдо Тиллозода, пятилетней таджикской девочки, убитой в городе Серпухове Московской области, рано утром 25 июля доставлено из Москвы в Душанбе рейсом авиакомпании "Таджик Эйр".

Малышка была изнасилована и убита местным жителем вечером 22 июля. Ее нашли рано утром 23 июля в спортивной сумке недалеко от железнодорожной станции в городе Серпухове Московской области.

Тело Хувайдо сопровождали ее родители, а также представители Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана.

Абдусалом Саидов, отец Хувайдо, сказал, что через неделю вернется в Россию, чтобы добиваться самого строго наказания убийце дочери. "Я очень хотел увидеть его и посмотреть убийце в глаза, но мне не разрешили", - говорит он.

Тело Хувайдо на машинах отвезли в город Куляб. Похороны Хувайдо состоятся сегодня на кладбище кулябской махаллы Шамсиддин Шохин.​ Отец девочки вчера сказал, что Хувайдо была похищена в то время, когда он вошел в магазин, а жена отошла на несколько минут посмотреть, чем занимается младшая дочь. «Это было около пяти часов вечера. Девочку похитили за 5-10 минут… Ее тело нашли в четыре часа утра», - рассказал Абдусалом Саидов.

​Министерство иностранных дел Таджикистана 24 июля передало ноту в связи с жестоким убийством пятилетней Хувайдо Тиллозода в городе Серпухово. В ноте внешнеполитическое ведомство Таджикистана призывает соответствующие органы РФ "провести тщательное расследование данного зверского преступления по отношению к ребенку и требует сурового наказания преступника совершившего это бесчеловечное деяние".
Управление Следственного комитета по Московской области сообщило, что по подозрению в совершении преступления задержан 28-летний местный житель Александр Семин. В его квартире следователи нашли следы обуви девочки и отпечатки ее пальцев.

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