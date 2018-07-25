В Алматы предложили убрать заборы вокруг отделов полиции

CA-NEWS (KZ) - В Алматы предложили убрать заборы вокруг отделов полиции, передает Tengrinews.kz. 25 июля на заседании общественного совета города заслушали предложения для повышения безопасности.

«Полиции надо быть ближе к народу, нужно убирать заборы в РОВД. Там объясняют, что в ОВД большой арсенал оружия, и, не дай бог, кто-нибудь им завладеет. Но зачем держать там большой арсенал оружия? РОВД должен быть открытым для людей, которые просят о помощи», - говорит председатель комиссии по вопросам законности и правопорядка Какимжан Бишманов.

Также он считает, что в структуре МВД нужны реформы. «То, что убрали жезл, - не реформа. Передача тюрем в Минюст - неудачная реформа. У МВД много функций. Наверное, министр (Касымов - прим. авт.) много уделял время наводнениям и другим несвойственным полиции моментам, поэтому, наверное, и отвлекались от раскрытия преступлений. У нас чуть ли не самая большая полиция по численности среди постсоветских стран. Но, если отнять пожарных, бухгалтеров, кадровиков, то получается, людей, специализирующихся на раскрытии преступлений, не так много», - рассуждает Какимжан Бишманов.

Также на слушании по вопросам обеспечения безопасности выдвинули идею научить некоторые подразделения МВД методам оказания скорой медицинской помощи. «Предлагаю обучить патрулирующих улицы бойцов нацгвардии приемам оказания первой медицинской помощи на улицах, чтобы не терять время, которое идет на ожидание приезда бригады скорой помощи», - предложил заместитель генерального директора «Красного полумесяца Казахстана» Рустем Мустафин.

В конце заседания председатель Общественного совета Алматы Рахман Алшанов сообщил, что инициативу убрать заборы вокруг РОВД предложили маслихату города и получили одобрение. Теперь будут поднимать вопрос на уровне правительства.



