В Лаосе сотни человек пропали без вести в результате прорыва плотины строящейся ГЭС

CA-NEWS (CA) - Несколько человек погибли, сотни числятся пропавшими без вести в результате наводнения, вызванного разрушением дамбы в Лаосе, сообщает во вторник лаосское государственное новостное агентство KPL.

Инцидент произошел на ГЭС Ксепиан-Ксе Нам Ной. В результате прорыва плотины станции на лежащие ниже нее населенные территории прорвалось 5 млрд куб. м воды (этот объем соответствует 2 млн олимпийских бассейнов. ).

По данным Би-би-си, мощный поток воды смыл несколько деревень и разрушил тысячи домов. Есть погибшие, но достоверно узнать их количество пока очень трудно. Без жилья остались более 6,5 тысяч человек.

Точная причина прорыва дамбы пока неизвестна. В последнее время в регионе шли сильные дожди, которые привели к наводнениям.

Премьер-министр страны Тхонглун Сисулит вместе с другими чиновниками выехал на место стихийного бедствия. Он заявил, что всем пострадавшим будет оказана помощь.

Строительство ГЭС Ксепиан-Ксе Нам Ной начали в 2018 году, ввести в действие станцию планировалось в течение года. Стоимость проекта — $1 млрд. ГЭС строится компаниями из Южной Кореи. Недостроенная дамба стоимостью была частью крупного энергетического проекта, который, по замыслу правительства, должен превратить Лаос в «батарею Азии».

Экологические организации не раз высказывали свои опасения в связи с планами лаосского правительства построить систему дамб в стране и превратить Лаос в энергетический хаб.