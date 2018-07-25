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  25 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане может быть возобновлена деятельность, закрытых ранее мечетей

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане может быть возобновлена деятельность, закрытых ранее мечетей. Этим вопросом занимается межведомственная рабочая группа.

Как сообщил на встрече с журналистами в среду, в Душанбе глава Комитета по делам религии, регулированию народных традиций, торжеств и обрядов Сулаймон Давлатзода, межведомственная рабочая группа проводит работу о возобновлении деятельности закрытых ранее мечетей, передает Авеста.

«Есть махали, где зарегистрированы две-три мечети, а есть махали и населенные пункты, где нет ни одной мечети или религиозного объединения. Межведомственная рабочая группа изучает все эти вопросы, и по результатам работы группы будут приняты соответствующие решения», – подчеркнул Сулаймон Давлатзода.

«В закрытии мечетей, во много виноваты сами их учредители на местах, не подавшие документы для регистрации. Когда была принята новая редакция закона «О свободе совести и религиозных объединениях», то все религиозные объединения должны были пройти перерегистрацию, однако это сделали не все, допустив халатность, что и привело к закрытию некоторых мечетей», – объяснил глава Комитета по делам религии.

По его данным, в первом полугодии текущего года, согласно информации Верховного суда, зарегистрировано 310 нарушений закона «Об упорядочении народных традиций, торжеств и обрядов».

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