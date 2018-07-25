В Ашхабаде после потопа вдоль президентской трассы прокладывают ливневую канализацию

CA-NEWS (TM) - С июня в Ашхабаде перекрыт для движения автотранспорта проспект Гарашсызлык (бывшая улица Советская). Как сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана», вдоль одной из главных улиц столицы, по которой президент Гурбангулы Бердымухамедов ездит на работу во дворец «Огузхан», прокладывают ливневую канализацию.

Согласно планам, работы должны быть закончены в августе.

Жители домов и владельцы кафе и магазинов, расположенных вдоль трассы, очень недовольны. Продавцы жалуются на то, что значительно упала выручка из-за отсутствия клиентов, а жителям домов, чтобы добраться на работу и обратно, приходится проходить большие расстояния до ближайшей остановки. Температура воздуха в эти дни в Ашхабаде поднимается до +45 градусов.

В то время как на «протокольных» улицах власти столицы прокладывают водоотводы, в жилом районе Парахат-7 (МИР-7) вдоль улицы Баба Аннанова, уже в течение месяца работает тяжелая техника, которая закапывает овраг, в который ранее стекали сходящие с гор селевые потоки. Для чего закапывают овраг, изданию выяснить не удалось.