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  25 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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США помогли плодоовощной компании Узбекистана расширить бизнес

CA-NEWS (UZ) - Правительство США помогает узбекским плодоовощным производителям в расширении бизнеса на внутреннем и международном рынках. Содействие оказывается в установлении связей между узбекскими компаниями и американскими поставщиками новейших материалов и оборудования, а также выходе этих компаний на новые международные рынки с тем, чтобы они смогли увеличить экспорт своей продукции, отметили в посольстве США в Ташкенте.

Действующий заместитель помощника госсекретаря Генри Эншер посетил одну из компаний, получивших такую помощь - ООО «Gold Dried Fruit Export LLC» (GDF). Компания приобрела сельскохозяйственную технику из США для повышения эффективности внутрихозяйственных операций. USAID связал компанию с потенциальными покупателями на экспортных рынках и предоставил консультации по улучшению качества продукции. В результате торговой миссии по экспорту плодоовощной продукции и ознакомительной поездки по транспорту и логистике в Прибалтику, организованной USAID с 9 по 14 апреля 2018 года, GDF подписала договоры о намерении экспортировать продукцию (LOI) с шестью латвийскими и литовскими компаниями на сумму свыше 17 миллионов долларов США.

В ходе визита Заместитель помощника госсекретаря Эншер отметил: «Компании, подобные той, которую мы посещаем сегодня, важны, потому что они создают рабочие места по всему Узбекистану и повышают качество реализуемых фруктов и овощей. В течение многих лет USAID поддерживал развитие аграрного сектора Узбекистана. USAID работал вместе с Правительством Узбекистана, чтобы помочь производителям соответствовать требованиям международных рынков».
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