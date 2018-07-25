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  25 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане арестован глава предприятия по переработке хлопка

CA-NEWS (TJ) - В Худжанде арестован Бахром Махмаджонов, глава ЗАО «Ресандаи Точикистон РБТ», самого крупного на севере Таджикистана предприятия по переработке хлопка-волокна. На церемонии открытия этого предприятия в октябре 2015 года присутствовал президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Предъявлено ли Бахрому Махмаджонову какое-либо обвинение – пока неизвестно.

В турецкой компании сообщили, что руководство ЗАО «Ресандаи Точикистон РБТ» не выполнило свои обязательства по поставке хлопка-волокна. «В течение семи месяцев мы многократно обращалась к главе компании отправить нам груз или вернуть деньги. Для покупки хлопка-волокна из Таджикистана мы брали кредит в банке. Но в компании не выполнили свои обязательства, денег нам также не вернули. Мы были вынуждены обращаться в областную прокуратуру», - сообщил на условиях анонимности представитель турецкой компании. Он отказался сообщить сумму, которую компания перевела на счета ЗАО «Ресандаи Точикистон РБТ».

Представитель турецкой компании также сообщил, что после ареста Бахром Махмаджонов связался с ними. «Он попросил отозвать заявление из прокуратуры и обещал вернуть деньги», - добавил он.

Тем временем, представители германской компании Lanatex также заявили, что перевели на счета ЗАО «Ресандаи Точикистон РБТ» предоплату в размере $60 тыс., но до сих пор не могут получить ни хлопок-волокно, ни деньги. «Мы решили отказаться от сотрудничества с Таджикистаном и предложили сотрудничество узбекским производителям», - заявили в Lanatex.

Основатель ЗАО «Ресандаи Точикистон РБТ» Равзанабону Неъматуллоева подтвердила, что предприятие не сумело своевременно отгрузить турецкой компании хлопок-волокно на сумму в $58 тыс. По ее словам, задержка связана с тем, что летом цена на хлопок-сырье повысилась.

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