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  25 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Уроженец Казахстана, работающий полицейским в Нью-Йорке Димаш Ниязов женился

CA-NEWS (KZ) - Димаш Ниязов - полицейский из Нью-Йорка, уроженец Казахстана женился на Гавайях. Его избранницу зовут Дженнифер. Об этом молодожены объявили в своем Instagram.

«Какой это был прекрасный день. У меня нет слов, чтобы описать свои чувства. Я думаю, это был лучший день в моей жизни. Я женился на своей лучшей подруге, на моей вселенной. Я попросил Бога дать мне хороший день без дождя, поскольку три дня перед свадьбой шел дождь, и я действительно нервничал. Но мои молитвы были услышаны, и Бог дал прекрасный день с прекрасной погодой и прекрасным закатом, которого здесь, на Мауи, не было целые годы. Спасибо Богу, моим друзьям и членам нашей семьи, которые нас благословили. Мы ценим вас и очень любим», - написал Димаш в своем Instagram.

Димаш Ниязов - уроженец Казахстана, работает полицейским в Нью-Йорке. В возрасте 13 лет он переехал жить в США. Работает в NYPD (New York City Police Department), патрулирует районы Бруклина. В начале 2017 года признан лучшим полицейским, а также он является профессиональным боксером.

Публикация от Jenn H (@sk1ttlezz) 23 Июл 2018 в 12:12 PDT

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