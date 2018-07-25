РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Спецслужбы Туркменистана пресекли недовольство граждан из-за цен на рынке в Ашхабаде
Предыстория: В Ашхабаде растительное масло отпускают по одной бутылке в руки

CA-NEWS (TM) - Жители Ашхабада в новообразованном районе Абадане устроили акцию протеста из-за цен на курицу, однако он был пресечен сотрудниками правоохранительных органов, сообщает издание «Альтернативные новости Туркменистана».

По информации туркменских средств массовой информации, акция протеста прошла около двух недель назад на одном из рынков Ашхабада. Сообщается, что жители города ждали привоза куриных окорочков. Когда же мясо на рынок доставили, оказалось, что цена на него вдруг выросла почти в два раза.

«Окорочка поступают в государственную торговлю, - рассказал житель Абадана, — и цена их установлена на уровне 14 манатов (3,5 манат за $1 по госкурсу). Но в этот раз партия мяса миновала государственный магазин и оказалась на прилавках частников по цене 25 манатов за килограмм, то есть почти вдвое выше государственной. Это обстоятельство и вызвало недовольный ропот в толпе, который затем вылился в настоящий бунт».

Очевидцы рассказали, что люди стали громко возмущаться, пытаться прорваться в магазин. Слышались недовольные высказывания о безудержном росте цен и обнищании населения, отсутствии работы. В толпе стали выкрикивать слова критики в адрес Гурбангулы Бердымухамедова и проводимой им политики. Все действие продолжалось минут 20. Неожиданно со всех сторон толпу окружили мужчины в гражданской одежде и повалили на землю наиболее активных подстрекателей.

Завязалась борьба, перешедшая в избиение нескольких человек, которых затем скрутили и поволокли к подоспевшему спецтранспорту. Остальные участники бунта бросились врассыпную.

Информации о количестве людей было задержано и какова их участь — неизвестна.

В Туркменистане в связи со скачками рыночного курса доллара наблюдается рост цен на продукты питания. Это касается не только импортных товаров, завозимых в страну в твердой валюте, но и отечественной продукции.

print
  • Сегодня Шавкату Мирзиёеву исполняется 61 год
  • В Белом доме рассказали о «единственной договоренности» Трампа и Путина
  • Генпрокуроры стран СНГ соберутся в Душанбе в сентябре
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×