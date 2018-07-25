Спецслужбы Туркменистана пресекли недовольство граждан из-за цен на рынке в Ашхабаде

CA-NEWS (TM) - Жители Ашхабада в новообразованном районе Абадане устроили акцию протеста из-за цен на курицу, однако он был пресечен сотрудниками правоохранительных органов, сообщает издание «Альтернативные новости Туркменистана».

По информации туркменских средств массовой информации, акция протеста прошла около двух недель назад на одном из рынков Ашхабада. Сообщается, что жители города ждали привоза куриных окорочков. Когда же мясо на рынок доставили, оказалось, что цена на него вдруг выросла почти в два раза.

«Окорочка поступают в государственную торговлю, - рассказал житель Абадана, — и цена их установлена на уровне 14 манатов (3,5 манат за $1 по госкурсу). Но в этот раз партия мяса миновала государственный магазин и оказалась на прилавках частников по цене 25 манатов за килограмм, то есть почти вдвое выше государственной. Это обстоятельство и вызвало недовольный ропот в толпе, который затем вылился в настоящий бунт».

Очевидцы рассказали, что люди стали громко возмущаться, пытаться прорваться в магазин. Слышались недовольные высказывания о безудержном росте цен и обнищании населения, отсутствии работы. В толпе стали выкрикивать слова критики в адрес Гурбангулы Бердымухамедова и проводимой им политики. Все действие продолжалось минут 20. Неожиданно со всех сторон толпу окружили мужчины в гражданской одежде и повалили на землю наиболее активных подстрекателей.

Завязалась борьба, перешедшая в избиение нескольких человек, которых затем скрутили и поволокли к подоспевшему спецтранспорту. Остальные участники бунта бросились врассыпную.

Информации о количестве людей было задержано и какова их участь — неизвестна.

В Туркменистане в связи со скачками рыночного курса доллара наблюдается рост цен на продукты питания. Это касается не только импортных товаров, завозимых в страну в твердой валюте, но и отечественной продукции.