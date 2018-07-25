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  25 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Казахстан запустили новый автобусный рейс

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан и Казахстан запустили новый международный автобусный рейс Ташкент-Кызылорда-Ташкент, передаёт "Газета.uz" со ссылкой на агентство «Узавтотранс».

С 21 июля по маршруту будут курсировать по одному пассажирскому автобусу марки Van Hool (Бельгия), отправление из Ташкента и Кызылорды в 17:00 по местному времени. Автобусы будут пересекать границу через контрольно-пропускные пункты «Гишт куприк» (Узбекистан) и «Жибек Жолы» (Казахстан). Конечными пунктами рейса станут автовокзалы «Ташкент» (Узбекистан) и «Салтанат» (Казахстан).

Перевозчиком от узбекистанской стороны выступила компания UzKaz Auto Trans, с казахстанской – Tulpor-Baykonir.

Длина маршрута составляет 583 километров, время в пусти — 10 часов 30 минут, стоимость перевозки — 97 тысяч сумов (12,42 доллара) от Ташкента до Кызылорды и 3 800 тенге (11 долларов) от Кызылорды до Ташкента.

В этом году организованы четыре регулярных международных автобусных сообщения по маршрутам Ташкент-Алматы-Ташкент, Ташкент-Шымкент-Ташкент, Ташкент-Бишкек-Ташкент, Ташкент-Ходжент-Ташкент.

По этим маршрутам в день из Узбекистана выезжают 400 пассажиров и въезжают 420 пассажиров. Со дня открытия маршрутов по сей день перевезены свыше 40 тысяч пассажиров.

В течение первого полугодия автотранспортными средствами республики всего перевезено 504 миллиона тонн грузов и 2,82 миллиарда пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 4,6 процента и 12,2 процента.

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