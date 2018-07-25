Президент Турции и премьер Израиля обменялись обвинениями в расизме и геноциде

CA-NEWS (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что принятие закона о национальном еврейском государстве показывает, что Израиль является самой «сионистской, фашистской и расистской» страной в мире, передает Reuters.

По мнению турецкого лидера, обстрелы палестинских территорий также показывают, что Израиль является террористическим государством. В некоторых правителях Израиля виден «дух Адольфа Гитлера», сказал Эрдоган, выступая перед депутатами правящей в Турции Партии справедливости и развития: «Нет разницы между навязчивыми идеями Гитлера об арийской расе и менталитетом Израиля».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ обвинил турецкого президента в геноциде сирийцев и курдов. «Эрдоган истребляет сирийцев и курдов и сажает в тюрьму тысячи своих соотечественников. Критика закона о национальном характере государства со стороны этого великого демократа - самый большой комплимент, который можно было сделать закону», - заявил он.

«Турция при Эрдогане становится темной диктатурой в то время, как Израиль тщательно поддерживает равные права для всех своих граждан», - отметил Нетаньяху.

На прошлой неделе парламент Израиля принял закон о национальном характере Израиля, который признает страну «национальным государством еврейского народа»,