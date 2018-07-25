РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Турции и премьер Израиля обменялись обвинениями в расизме и геноциде

CA-NEWS (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что принятие закона о национальном еврейском государстве показывает, что Израиль является самой «сионистской, фашистской и расистской» страной в мире, передает Reuters.

По мнению турецкого лидера, обстрелы палестинских территорий также показывают, что Израиль является террористическим государством. В некоторых правителях Израиля виден «дух Адольфа Гитлера», сказал Эрдоган, выступая перед депутатами правящей в Турции Партии справедливости и развития: «Нет разницы между навязчивыми идеями Гитлера об арийской расе и менталитетом Израиля».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ обвинил турецкого президента в геноциде сирийцев и курдов. «Эрдоган истребляет сирийцев и курдов и сажает в тюрьму тысячи своих соотечественников. Критика закона о национальном характере государства со стороны этого великого демократа - самый большой комплимент, который можно было сделать закону», - заявил он.

«Турция при Эрдогане становится темной диктатурой в то время, как Израиль тщательно поддерживает равные права для всех своих граждан», - отметил Нетаньяху.

На прошлой неделе парламент Израиля принял закон о национальном характере Израиля, который признает страну «национальным государством еврейского народа»,

print
  • В МВД Казахстана ответили на требования граждан отправить в отставку министра К.Касымова из-за убийства Д.Тена
  • В Таджикистане женщина отрицает, что втыкала в тело своего малыша иглы
  • В Греции в результате сильных пожаров погибли 20 человек
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×