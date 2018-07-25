В Казахстане учителю физики, похвалившему убийц Дениса Тена, может грозить срок

CA-NEWS (KZ) - Учитель физики, который похвалил убийц Дениса Тена, может потерять не только работу, но и свою свободу. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Разжигание межнациональной розни». А руководство школы не скрывает, что ждет возможности уволить нерадивого педагога. Село Белес в пригороде Уральска оказалось в центре внимания после того, как 25-летний учитель опубликовал пост, оскорбивший Дениса Тена посмертно, передает 31.kz.

25-летний физик в момент национальной скорби по погибшему фигуристу выразил одобрение убийцам Дениса Тена. Народный гнев обрушился на мужчину мгновенно. В итоге, ему пришлось извиняться. Он заявил, что не знал, о ком пишет. Но этого оказалось уже недостаточно. Родители учеников потребовали уволить педагога. Сам Шерхан Байзенов рад бы уволиться, но потерей работы ему уже не отделаться. По статье «Разжигание межнациональной розни» ему грозит от двух до семи лет лишения свободы. Он уже ездил в Уральск на допрос. Учителя и простые односельчане осуждают его, но есть и те, кто просит простить.

«Если говорить о том, что он выражает такие мнения, будучи учителем, я не могу сказать, что это правильно. Он ведь учит наших детей, подает пример. Гнев всего Казахстана на себя навлек», - говорит Дильнар Шаманаева, жительница села Белес.

«Шерхан – наш земляк, мы его хорошо знаем как человека, как учителя. Но вот почему он так поступил, сказать не можем. Вообще-то, он у нас активист. Что касается уголовного дела, я думаю, его надо простить. Я верю, что для него это большой урок», - отзывается Актоты Серик кызы, заведующая клубом с.Белес.