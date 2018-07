На китайские средства в Мангистауской области будет построена ветроэлектростанция

CA-NEWS (KZ) - Строительство ветроэлектростанции стоимостью более 20 млрд тенге (около $6млн) планируется начать в Тупкараганском районе Мангистауской области в начале августа. Об этом сообщили китайские инвесторы на встрече с акимом Мангистауской области, передает Интерфакс-Казахстан.

«На площади 375 га в районе города Форт-Шевченко (Тупкараганский район) планируется установить 17 ветровых генераторов мощностью 2,5 кВт. Объем инвестиций составит более 20 млрд тенге. Полностью 100% инвестиций будет идти из Китая», — сообщил аким Мангистауской области Ералы Тугжанов.

Меморандум о сотрудничестве по реализации проекта подписан между акиматом региона, генеральным директором казахстанской строительной компании ТОО «SouthWindPower» («Энергия южного ветра») Сергеем Парцикяном и руководителем китайской компании Horgos Jiuhe Silk Bridge New Energy Co. Ltd Хуан Чжен.

По словам Сергея Парцикяна, завершены мероприятия по оформлению земельного участка, разработана и согласована документация, получены положительные заключения экспертиз, то есть все разрешительные и согласительные процедуры пройдены.

«Мы заключили договор с расчетно-финансовым центром. Это договор на покупку выработанной нами электроэнергии в течение 15 лет по установленному тарифу всех 100% электроэнергии. Подписан также договор подключения к сетям с АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания», — рассказал он.

«Завершить монтаж планируем в первом полугодии 2019 года. Это не первый наш проект. Мы имеем опыт сотрудничества с казахстанскими компаниями по различным направлениям. Нам очень интересен проект в области «зеленой» экономики. Как говорят эксперты, новый проект даст возможность трудоустроить до 70 человек. Большая часть — местное население. Сейчас на объекте идут последние приготовления. По поручению властей региона строительные работы стартуют уже в августе этого года», — уточнил он.

«Эксплуатация новой ветроэлектростанции позволит обеспечить электроэнергией 100 тыс. семей и предоставит Мангистаускому региону дополнительно 150 млн кВт⋅ч электричества», — добавил Хуан Чжен.