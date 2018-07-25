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  25 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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МИД Таджикистана направил ноту России в связи с убийством 5-летней девочки
Предыстория: В Подмосковье арестован предполагаемый убийца пятилетней таджикской девочки

CA-NEWS (TJ) - МИД Таджикистана направил ноту в МИД России, в которой требует наказать убийцу пятилетней девочки в Серпухове, сообщается на сайте ведомства.

Жестокое убийство пятилетней гражданки Республики Таджикистан Хувайдо Тиллозода 22 июля 2018 года в городе Серпухово, вызвало крайнее возмущение и потрясение в Таджикистане, отмечается в тексте.

«Министерству иностранных дел Российской Федерации была передана нота, в которой таджикская сторона призывает соответствующие органы РФ провести тщательное расследование данного зверского преступления по отношению к ребенку и требует сурового наказания преступника, совершившего это бесчеловечное деяние», - говорится в заявлении.

В МИД Таджикистана также сообщили, что дипломатические и консульские ведомства Таджикистана в России будут постоянно находиться в контакте с соответствующими органами до полного расследования преступления и вынесения приговора.

Напомним, 22 июля в Серпухове с детской площадки пропала девочка. Родители сразу же обратились в милицию. Спустя сутки тело 5-летней Вайды Тиллозода было найдено в спортивной сумке возле железной дороги.

По горячим следам удалось задержать предполагаемого убийцу. Им оказался 28-летний Александр Семин, проживавший в одном доме с семьей погибшей. В его квартире были найдены следы обуви и отпечатки пальцев девочки.

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