Национальный банк Монголии выкупил 8, 3 тонн золота у местных жителей

CA-NEWS (MNG) - Национальный Банк Монголии заявил, что к 20 июлю этого года он приобрел 8,3 тонны золота у юридических и физических лиц, что на 14% больше, чем в прошлом году, передает Xinhua.

По состоянию на 23 июля средняя цена покупки золота в центральном банке составила 97,09 тугрика ($4) за грамм, что соответствует низкой ставке на лондонской бирже металлов, считают эксперты из банка Apex.

Чтобы побудить золотодобытчиков и частных лиц продавать им золото, коммерческие банки и центральный банк предпринял ряд мер, в том числе начал пятимесячную кампанию «Национальное золото в фонд сокровищ», которая стартовала в мае.

Ожидается, что покупка золота в банке будет расти, поскольку в августе начнется трехмесячный пиковый сезон добычи золота.

Золотодобытчики продали 20 тонн золота в центральный банк Монголии в 2017 году, стоимостью более $800 млн.

Годовая добыча золота осталась ниже 21 тонны. Эта цифра держится с 2005 года, когда Монголия достигла рекордного уровня в 25 тонн.