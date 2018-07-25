Назарбаев поручил построить в Астане четвёртый православный храм

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил построить в Астане четвёртый православный храм, сообщает пресс-служба министерства общественного развития Казахстана.

«Во время рабочей поездки в Россию министр общественного развития Казахстана Дархан Калетаев встретился с патриархом Московским Кириллом. Патриарх отметил политику Нурсултана Назарбаева, направленную на укрепление межконфессионального мира и согласия в казахстанском обществе. Он подчеркнул, что диалог в Казахстане между властями и религиями, в особенности с православием, развивается в конструктивном русле. Дархан Калетаев сообщил, что православные христиане в республике имеют все условия для удовлетворения своих религиозных потребностей. По поручению Нурсултана Назарбева принято решение построить четвёртый православный храм в Астане», – рассказали в министерстве.

В ведомстве пояснили, что вопрос о выделении православной церкви земельного участка уже решён: определена территория, на данный момент ведётся разработка проекта.