Число жертв пожаров в Греции приблизилось к 80

CA-NEWS (CA) - В результате лесных пожаров в окрестностях Афин и в других районах Греции погибли около 80 человек, еще 187 человек, включая 23 детей, пострадали, сообщает агентство Reuters.

Ранее сообщалось о 74 погибших.

По информации греческих СМИ, работники экстренных служб продолжают обыскивать сгоревшие помещения в поисках тел возможных жертв.

В Греции объявлено чрезвычайное положение. К спасательной операции привлечены все экстренные службы, а также полиция, береговая охрана и армия. Самолеты, транспорт и спасателей в Грецию уже направили власти Италии, Германии, Польши и Франции, с предложением о помощи выступили Испания и Кипр.

Наиболее крупные очаги возгорания были зафиксированы к западу от Афин вблизи населенного пункта Кинета (порядка 50 км от Афин) и к северо-востоку от греческой столицы недалеко от порта Рафина (около 40 км от Афин).