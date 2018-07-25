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  25 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане откроется новый индустриальный парк

CA-NEWS (KZ) - В Астане на территории станции Сороковой откроется индустриальный парк № 2, передает Елорда Инфо.

«Было принято решение создать индустриальный парк № 2 на территории станции Сороковой. Планируем на территорию индустриального парка № 2 привлекать высокотехнологичные производства с высокой добавленной стоимостью», — рассказал председатель правления управляющей компании СЭЗ «Астана Технополис» Ардак Досанов на IV съезде свободных экономических зон Казахстана.

Отметим, что СЭЗ «Астана Технополис» была создана постановлением правительства в 2017 году. Свободная экономическая зона находится на территории Назарбаев университета.

«На сегодняшний день в нашу СЭЗ входят территория Назарбаев Университета и индустриальный парк № 2. На территории Назарбаев Университета находится технопарк, который обеспечен всей инфраструктурой преимущественно инженерного, геохимического и телекоммуникационного характера. На данной территории все проекты, которые требуют коммерциализации, есть вся необходимая инфраструктура и все возможности», — отметил Ардак Досанов.

В Астане создано две свободных экономических эоны. Первая СЭЗ «Астана — новый город» была открыта 15 лет назад. Сейчас она состоит из административно-делового центра и индустриального парка № 1, в котором разработано около 70 инвестиционных проектов, это около 80 процентов. Среди них производство светодиодного оборудования и умных уличных светильников.

«Основные цели СЭЗ — открытие инновационных высокотехнологичных и требующих дальнейшего совершенствования проектов. Если ваши проекты соответствуют этим критериям, то вы потенциальный участник специальной экономической зоны. Мы являемся вашими проводниками. Все государственные проволочки с государственными органами, все государственные услуги предоставляем на безвозмездной основе», — пообещал предпринимателям председатель правления управляющей компании СЭЗ «Астана Технополис».

По его словам, для поддержки инвесторов и продвижения их проектов будет внедрен бизнес-акселератор. Он предусматривает консультирование по подготовке документов для подачи заявок, разработка ТЭО и бизнес-планов, сдача налоговой, таможенной отчетности.

«На территории Астаны теперь будут две специальные экономические зоны, и мы, как управляющая компания, будем оперировать двумя этими СЭЗ. Это возможность предоставления земельных участков, подведение инфраструктуры и возможность решения проблем бизнеса. Также будем рассматривать возможность открытия автобусных маршрутов на СЭЗ, работать с университетами по предоставлению потенциальных кадров для бизнеса. Все это будем на официальной основе предоставлять посредством заключения меморандумов как с действующими участниками СЭЗ, так и с потенциальными участниками СЭЗ Астана технополис», — заключил он.

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