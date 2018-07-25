ВОЗ: В Центральной Азии и Восточной Европе продолжается эпидемия ВИЧ

CA-NEWS (TJ) - Министры здравоохранения и представители правительств 10 стран Восточной Европы и Центральной Азии призвали к более масштабной работе по противодействию распространению ВИЧ в регионе. С таким призывом они выступили в ходе «политического диалога», который был организован ВОЗ в сотрудничестве с правительством Нидерландов и Совместной программой ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС).

Как сообщается на сайте ООН, мероприятие прошло 23 июля в Амстердаме перед открытием 22-й Международной конференции по СПИДу.

В 2016 году число вновь инфицированных составило 160 тысяч человек, 80% из них – в странах Восточной Европы и Центральной Азии. В 2017 году около одной пятой всех инфицированных ВИЧ в регионе не знали о своем статусе, в том числе четверть всех инфицированных в странах Восточной Европы и Центральной Азии.

Так называемым «ключевым группам» распространения СПИДА уделяется недостаточно внимания, считают авторы доклада. Речь идет о мужчинах, состоящих в однополых связях, работниках секс-индустрии, заключенных и других. В Восточной Европе и Центральной Азии 97% новых случаев заражения происходят среди этих групп населения. Треть всех случаев инфицирования приходится на людей, которые потребляют инъекционные наркотики.

В докладе приводятся данные об инновационных методах решения проблем, связанных с распространением ВИЧ. Примеры включают модели интегрированных служб для людей с ВИЧ, инновационных решений в области предотвращения, анализов и лечения ВИЧ, борьбу с передачей ВИЧ от матери к младенцу.

По итогам диалога европейское отделение ВОЗ разработало сборник из 52 успешных примеров из 32 стран в регионе по следующим 5 приоритетным направлениям:

План действий, разработанный для борьбы системы здравоохранения с ВИЧ в европейском регионе, поддерживает регион в достижении глобальной цели ликвидации СПИДа как угрозы общественному здоровью к 2030 году, и предоставляет «дорожную карту» по прекращению эпидемии ВИЧ в регионе.