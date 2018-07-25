РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ВОЗ: В Центральной Азии и Восточной Европе продолжается эпидемия ВИЧ

CA-NEWS (TJ) - Министры здравоохранения и представители правительств 10 стран Восточной Европы и Центральной Азии призвали к более масштабной работе по противодействию распространению ВИЧ в регионе. С таким призывом они выступили в ходе «политического диалога», который был организован ВОЗ в сотрудничестве с правительством Нидерландов и Совместной программой ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС).

Как сообщается на сайте ООН, мероприятие прошло 23 июля в Амстердаме перед открытием 22-й Международной конференции по СПИДу.

В 2016 году число вновь инфицированных составило 160 тысяч человек, 80% из них – в странах Восточной Европы и Центральной Азии. В 2017 году около одной пятой всех инфицированных ВИЧ в регионе не знали о своем статусе, в том числе четверть всех инфицированных в странах Восточной Европы и Центральной Азии.

Так называемым «ключевым группам» распространения СПИДА уделяется недостаточно внимания, считают авторы доклада. Речь идет о мужчинах, состоящих в однополых связях, работниках секс-индустрии, заключенных и других. В Восточной Европе и Центральной Азии 97% новых случаев заражения происходят среди этих групп населения. Треть всех случаев инфицирования приходится на людей, которые потребляют инъекционные наркотики.

В докладе приводятся данные об инновационных методах решения проблем, связанных с распространением ВИЧ. Примеры включают модели интегрированных служб для людей с ВИЧ, инновационных решений в области предотвращения, анализов и лечения ВИЧ, борьбу с передачей ВИЧ от матери к младенцу.

По итогам диалога европейское отделение ВОЗ разработало сборник из 52 успешных примеров из 32 стран в регионе по следующим 5 приоритетным направлениям:

План действий, разработанный для борьбы системы здравоохранения с ВИЧ в европейском регионе, поддерживает регион в достижении глобальной цели ликвидации СПИДа как угрозы общественному здоровью к 2030 году, и предоставляет «дорожную карту» по прекращению эпидемии ВИЧ в регионе.

print
  • В Таджикистане гаишник, вымогавший деньги у румынского туриста, не будет наказан
  • Тело изнасилованной и убитой в Подмосковье пятилетней таджикской девочки перевезут на родину
  • В период с январь по июль 2018 года Монголия погасила около 70% внешнего долга 
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×