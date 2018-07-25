В Ташкенте откроется филиал ВГИКа

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одобрил инициативу открыть в Ташкенте филиал Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) по подготовке кинематографистов.

Этот филиал начнёт работу с 2020 года, говорится в указе президента «О дополнительных мерах по развитию национальной киноиндустрии», сообщает 25 июля Национальное информационное агентство Узбекистана (УзА). С будущего года отобранные на конкурсной основе выпускники института искусств и культуры Узбекистана будут также учиться на высших курсах при ВГИКе «Кино и телевидение», пройдут стажировку по специальностям «исполнительный продюсер», «драматургия» и «режиссура аудиовизуальных искусств».

Руководству «Узбеккино» вместе с профильными министерствами поручено до 1 декабря 2018 года договориться с руководством ВГИКа об организации обучения узбекских выпускников и об открытии ташкентского филиала института.

При «Узбеккино» будет создан центр переподготовки и повышения квалификации работников сферы киноиндустрии. Кроме того, «Узбеккино» поручено ежегодно представлять лучшие кинопроизведения на Каннском, Берлинском, Венецианском, Московском и других известных международных кинофестивалях и престижных кинорынках мира.

В нынешнем году «Узбеккино» запустило в производство почти три десятка фильмов — 11 художественных и такое же количество документальных и научно-популярных картин, а также пять мультфильмов.