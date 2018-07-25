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  25 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Самая низкая заработная плата в СНГ — в Таджикистане и Кыргызстане, - отчет

CA-NEWS (KG) - В 2017 году реальный уровень заработной платы в Таджикистане составил $137. Это самый низкий показатель среди стран СНГ и стран постсоветского пространства. Такие данные опубликованы в спецвыпуске мониторинга «Межстрановые сопоставления заработных плат в 2011–2017 годах» экспертов Института социальной политики Высшей школы экономики.

В исследовании экономисты сравнили зарплаты в долларах в России, странах СНГ и Восточной Европы, а также Китае и Бразилии по показателю паритета покупательной способности валют (ППС). Данный показатель позволяет уравнивать покупательные способности валют разных стран. При расчетах эксперты использовали данные Всемирного банка о ППС 2011 года, а также курса валют и уровень инфляции в рассматриваемых странах.

Средняя зарплата в России с учетом ППС по итогам прошлого года составила $671, в Беларуси - $421. Менее других от этого уровня отстает Казахстан, в котором заработная плата в 2016–2017 годах ($459), в Кыргызстане – $216,3.

В Азербайджане – $306,7, Молдове – $308,4 и Украине – $272,9 соответственно.

Авторы работы отмечают, что с 2011 года разрыв между Россией и другими странами по части зарплат продолжает расти. Это, в частности, связано с ухудшением ситуации в экономике таких стран, как Азербайджан, Беларусь и Казахстан, в 2015–2017 годах.

Рейтинг составлен с учетом курса доллара в странах на конец 2017 года. В основу анализа легли данные национальных статистических служб, статистических баз Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), статкомитета СНГ, Всемирного Банка и Международного валютного Фонда (МВФ).

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