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  25 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане водитель сбил пешехода и добил кулаками до смерти

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане во вторник, 24 июля, водитель, сбивший пешехода, вышел из машины и до смерти избил пострадавшего, сообщило Управление по связям с общественностью и СМИ МВД Республики Узбекистан.

"В городе Карши Кашкадарьинской области З.Э. управляя автомобилем “Нексия” ругался по телефону со знакомым Б.К. , увидев его на обочине, сначала сбил его, потом спустившись с машины, избил Б.К. до смерти. В результате Б.К. скончался по дороге в больницу, а З.Э. задержан", - отмечается в сообщении ведомства.

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