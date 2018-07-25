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  25 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане из-за аномальной жары втрое подорожали арбузы и дыни

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане в условиях аномальной жары по сравнению с прошлогодним летом в 3-4 раза выросли цены на арбузы и дыни, сообщает ТаджикТА в среду, 25 июля.

Сегодня арбуз среднего размера стоит в Душанбе 15-20 сомони ($1,5-2,1), хотя еще в прошлом году в это время его можно было купить всего за 5-6 сомони ($0,53-0,63).

Как отмечают дехкане, причина подорожания большой ягоды кроется в том, что из-за жары растения начали вянуть и перестали приносить плоды. Хотя дехкане надеются на то, что поздний урожай бахчевых не станет хуже раннего, снижения цен скорее всего ждать не стоит.

Как сообщает «Авеста», министерство сельского хозяйства Таджикистана сообщает о высоком урожае бахчевых культур (арбузы и дыни).

По оперативным данным управления растениеводства Минсельхоза, бахчевые были выращены на площади свыше 166 тыс. га и к 20 июлю собрано более 266,8 тыс. тонн, что на 30,7 тыс. тонн больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Минсельхоз также сообщает об изобилии урожая бахчевых, указывая, что с каждого гектара фермеры получают по 276,2 центнера, что на 62,1 центра больше по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

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