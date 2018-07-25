Студентка из Туркменистана пострадала во время езды на картинге на севере Турции

CA-NEWS (TM) - В городе Самсун на севере Турции во время езды на картинге «go-kart» в результате несчастного случая пострадала девушка из Туркменистана. Волосы девушки замотало в колесо машины, в результате чего часть кожи на голове отделилась. Девушке провели операцию по восстановлению кожи и волос, сообщает туркменская служба радио «Азатлык».

Главный врач клиники университета имени 19 Мая, профессор Реджеп Санджак на пресс-конференции сообщил, что несмотря на то, что девушка выведена из искусственной комы, её состояние остаётся тяжёлым.

«Она остаётся в реанимационном отделении. В результате попадания её волос в колесо, кожа головы отделилась от черепа начиная от бровей. Поэтому студентке 4 курса факультета биологии университета имени 19 Мая, 22-летней гражданке Туркменистана Нурджемал Анналиевой была проведена операция по восстановлению кожи и волос. Из-за того, что она поступила в очень тяжёлом состоянии, нам пришлось ввести её в искусственную кому. Она пришла в себя и адекватно отвечает на вопросы. Её семья пока не в курсе случившегося», - сообщил главный врач клиники профессор Реджеп Санджак.

Брат пострадавшей Юсуп Анналиев рассказал, что его сестра была на волоске от гибели. «Состояние сестры беспокоит нас. Она в первый раз села покататься на go-kart и мы чуть не потеряли её. Здесь была серьёзная халатность. Мы просто так не оставим это дело», - сказал он.

Как напоминает турецкая газета «Миллиет», происшествие случилось 20 июня вечером около 22:00 часов на площадке «go-kart» в парке «Батипарк», расположенном в районе Илкадим города Самсун.

Сотрудник полиции города Самсун, говоривший на условиях анонимности, сообщил, что возбуждено дело и о результатах следствия будет сообщено позднее.