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  26 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Встреча Трампа и Путина откладывается на следующий год

CA-NEWS (CA) - Встреча президентов России и США переносится на следующий год из-за расследования предполагаемого вмешательства Кремля в американские выборы. Об этом, как сообщает Би-би-си, заявили в Белом доме.

«Президент считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна пройти, когда закончится охота на ведьм из-за России, поэтому мы решили, что это будет в следующем году», - заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

20 июля пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила, что президент Дональд Трамп пригласил Владимира Путина посетить Вашингтон этой осенью. «Президент Трамп попросил Джона Болтона пригласить президента Путина в Вашингтон осенью, и обсуждение этого вопроса уже началось», - написала она в Twitter.

Директор национальной разведки США Дэн Коутс, узнав об этом, очень удивился. Когда на конференции по безопасности ему рассказали о том, что осенью в Белый дом может приехать Путин, Коутс не смог скрыть удивление: он долго смеялся, а затем произнес: «Это будет что-то!».

Помощник российского президента Юрий Ушаков 24 июля говорил, что Болтон спустя несколько дней после саммита в Хельсинки передал предложение провести новую встречу Путина и Трампа в конце этого года.

Предыдущая встреча Трампа и Путина состоялась в середине июля в Хельсинки. Она вызвала шквал критики в США. Американского президента обвинили в мягкотелости, наивности и даже в предательстве интересов страны.

Что обсуждалось на этой встрече, когда два президента остались с глазу на глаз, до сих пор остается загадкой даже для ведущих сотрудников президентской администрации и конгрессменов, которым не сообщили об этой части переговоров, на которой присутствовали только переводчики.

В частности, скандал спровоцировал ответ Трампа на вопрос, верит ли он собственным спецслужбам или российскому президенту в том, что касается утверждений о российском вмешательстве в американские выборы. «Президент Путин говорит, что это была не Россия. Я не вижу, с какой стати это могла быть она», - ответил президент на вопрос корреспондента. Правда позже он заявил, что неудачно выразился и что на самом деле он имел в виду, что нет никаких причин полагать, что Москва не вмешивалась.

Расследование вмешательства российского государства в выборы президента, которое более года ведет специально назначенный прокурор Роберт Мюллер, уже привело к арестам ближайших сподвижников Трампа и может грозить ему импичментом.

Но не только противоречивые заявления президента стали причиной недовольства многих американских законодателей. Некоторые из них особенно раздражены тем, что президент отказался от критического подхода к состоянию отношений между США и Россией. Вместо этого он заявил: «Я полагаю, мы все делали глупости».

Белый дом также подвергается критике за то, что не стал сразу же категорически отвергать российское предложение допросить американских граждан в связи с делом руководителя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, а также бывшего посла США в Москве Майкла Макфола.

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