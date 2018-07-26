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  26 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Посол Монголии в Монтенегро вручила верительные грамоты

CA-NEWS (MNG) - 23 июля чрезвычайный и полномочный посол Монголии в Республике Черногория (Монтенегро) Г.Баттунгалаг вручила президенту страны Мило Джукановичу верительные грамоты, передает «Монголия Сейчас».

После церемонии вручения верительных грамот президент Черногории принял посла, во время которой стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Посол Монголии передала главе Монтенегро приветствия президента Х.Баттулги. Стороны отметили важность двустороннего сотрудничества в экономической, сельскохозяйственной и туристической областях.

В ходе работы в столице Монтенегро Подгорице Посол Г.Баттунгалаг встретилась с министром культуры, госсекретарём МИД страны и др. официальными лицами страны по развитию и активизации двустороннего сотрудничества. По итогам встреч стороны пришли к договорённости по обмену опытом работы в туристической и горнорудной отраслях, а также организации культурных мероприятий в поддержку отношений между гражданами двух стран.

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