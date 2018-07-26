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  26 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане начался суд по делу экс-акима Алматы Храпунова и его супруги, подозреваемых в отмывании $250 млн и создании ОПГ
Предыстория: В суд поступило дело в отношении экс-акима Алматы Храпунова и его супруги, подозреваемых в отмывании $250 млнПродолжение: СМИ нашли связь между экс-акимом Алматы Храпуновым и Трампом

CA-NEWS (KZ) - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы началось предварительное слушание по уголовному делу в отношении Виктора и Лейлы Храпуновых, а также в отношении еще 10 лиц, передает корреспондент Tengrinews.kz из зала суда.

Виктор и Лейла Храпуновы обвиняются по части 3 статьи 235 УК РК «Создание и руководство организованной преступной группой или преступным сообществом (преступной организацией), участие в преступном сообществе», по части 3 статьи 177 УК РК «Мошенничество», части 4 статьи 311 УК РК «Получение взятки».

Виктор Храпунов также обвиняется в присвоении или растрата вверенного чужого имущества, а также злоупотреблении должностными полномочиями. Лейла Храпунова обвиняется также в легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем. Виктор и Лейла Храпуновы покинули Казахстан в 2007 году. По данным СМИ, они проживают в Швейцарии.

Кроме того, перед судом в Алматы предстали еще 10 человек. Среди них экс-заместитель акима Алматы Яков Заяц, экс-руководитель управления капитального строительства акимата Алматы Габиден Кайымсултанов. А также Айяр Ильясов, Куандык Бискультанов, Абай Сапаров, Алтай Касымов, Серик Есмуканов, Айнакуль Садыкбаева, Абылайхан Карымсаков и Абдул-Газиз Мукашев.

Некоторые из фигурантов в разное время работали в структуре акимата Алматы. Все они находятся под подпиской о невыезде.

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