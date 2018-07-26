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  26 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане планируют построить 200-метровый небоскреб

CA-NEWS (UZ) - В центре Ташкента построят первый в Узбекистане 45-этажный небоскреб высотой 200 метров. Об этом сообщает 25 июля международный деловой центр Tashkent City на своей странице в Facebook.

Планируется, что в здании расположится гостиница, бизнес-центр, магазины, ресторан, а также зоны для спорта и отдыха. Для реализации проекта привлечены международные специалисты в сфере устойчивости зданий. Конструкцию первого в республике небоскреба разработает японская компания Nihon Sekkei.

Под проект выделено более 1,5 га территории. 200-метровое сооружение станет самым высоким зданием в Узбекистане и во всей Центральной Азии.

Управление процессом строительства, затратами и сроками, контроль качества, экологии, безопасности и охраны труда вверено международной компании из Франции Bureau Veritas.

Внешним обликом и дизайном многофункционального комплекса занимается международное архитектурное бюро DP Architects.

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