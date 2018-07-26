Маршрутный автобус протаранил легковую машину в Алматы, два человека пострадали

CA-NEWS (KZ) - ДТП произошло на пересечении улиц Жандосова и Манаса в Алматы, сообщили«Sputnik-Казахстан» очевидцы.

По их информации, автобус 18-го маршрута двигался по улице Сатпаева и поворачивал на Манаса, в это время в восточном направлении двигалась автомашина Toyota Corolla. Автобус не пропустил автомобиль, в результате чего на перекрестке произошло ДТП.

От удара у легковушки полностью деформирована левая часть. Как утверждают оба водителя, они двигались на зеленый сигнал светофора.

В ДТП пострадали два человека: водитель и пассажир с автомашины Toyota Corolla. С многочисленными травмами обоих доставили в ближайшую больницу, водитель находится в крайнее тяжелом состоянии.