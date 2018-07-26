РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Маршрутный автобус протаранил легковую машину в Алматы, два человека пострадали

CA-NEWS (KZ) - ДТП произошло на пересечении улиц Жандосова и Манаса в Алматы, сообщили«Sputnik-Казахстан» очевидцы.

По их информации, автобус 18-го маршрута двигался по улице Сатпаева и поворачивал на Манаса, в это время в восточном направлении двигалась автомашина Toyota Corolla. Автобус не пропустил автомобиль, в результате чего на перекрестке произошло ДТП.
От удара у легковушки полностью деформирована левая часть. Как утверждают оба водителя, они двигались на зеленый сигнал светофора.

В ДТП пострадали два человека: водитель и пассажир с автомашины Toyota Corolla. С многочисленными травмами обоих доставили в ближайшую больницу, водитель находится в крайнее тяжелом состоянии.

print
  • Гроза разожгла лесной пожар в Восточном Казахстане
  • В Туркменистане подняли цену на алкоголь и негласно запретили его продажу в частных магазинах
  • ДВД Алматы прокомментировал информацию о появлении гражданских патрулей
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×