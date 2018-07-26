В Таджикистане запустили первую часть конвейерной линии на Рогунской ГЭС

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 25 июля прибыл на стройплощадку Рогунской ГЭС с целью ознакомления с ходом строительных работ на главной стройке страны.

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент, вместе с премьер-министром Кохиром Расулзода, ознакомились с строительными работами, которые в эти дни проводятся круглосуточно на 78 участках.

Первым делом Эмомали Рахмон посетил место строительства первого этапа плотины Рогунской ГЭС, где президенту доложили, что наряду с возведением плотины проводятся работы по установке исследовательского оборудования.

Было отмечено, что в ходе возведения первой части плотины установлено 48 единиц исследовательского оборудования, и согласно проекту использовано свыше 45 тыс. квадратных метров строительного материала геомембрана.

После ознакомления с строительными работами на отдельных участках плотины Рогунской ГЭС, президент Эмомали Рахмон принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию первой конвеерной линии.

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Данная конвеерная линия, протяженность которой к сегодняшнему дню составляет 4,2 тыс. метров, построена компанией «Салини Импреджило» для доставки на объект строительных материалов – камней и песка для возведения плотины.

Для строительства плотины и других объектов ГЭС складировано свыше 50 млн. кубометров материалов – камней, песка и других необходимых материалов. С возведением второй части длина конвеерной линии достигнет 9 километров – до конечного пункта возведения плотины

Рогунская гидроэлектростанция девятая по счету каскада ГЭС на реке Вахш, расположена в 110 километрах от Душанбе. По проекту ГЭС состоит из 6 агрегатов, мощность каждой из которых составляет 600 МВт.

Высота каменно-насыпной плотины гидроэлектростанции составит 335 метров, что является самой высокой в мире (по своему типу). Сама Рогунская ГЭС, производственной мощностью 3600 МВт (более 17 млрд. кВт/ч) электроэнергии, считается самой крупной в регионе.

Пуск первой очереди Рогунской гидроэлектростанции запланирован на конец текущего года.