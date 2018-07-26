Премьеры стран ЕАЭС 26-27 июля соберутся в Санкт-Петербурге на межправительственный совет

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министры стран ЕАЭС в четверг, 26 июня соберутся в Санкт-Петербурге для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, сообщает пресс-служба российского правительства.

«26-27 июля в Санкт-Петербурге под председательством Дмитрия Медведева состоится заседание Евразийского межправительственного совета с участием Армении, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана», - говорится в сообщении.

«В центре внимания встречи будут вопросы цифрового развития государств Евразийского экономического союза, взаимодействия в сферах энергетики и транспорта, промышленной кооперации и таможенного сотрудничества, совершенствования нормативно-правовой базы ЕАЭС», - отмечается в тексте.

По данным пресс-службы правительства Беларуси, всего повестка заседания включает около 20 вопросов. «Предполагается рассмотреть вопросы создания единой системы транзита товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза с использованием технических средств, зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств - членов ЕАЭС», - отметили в пресс-службе.

Кроме того будет проанализирован ход работы по реализации цифровой повестки Союза, формированию общего рынка газа, созданию органа по расследованию авиационных происшествий и другим вопросам.

О своем решении принять участие во встрече в Петербурге сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, хотя после перехода к парламентской форме правления в стране его статус предполагает участие в заседаниях на высшем уровне - глав государств ЕАЭС.

«Но поскольку пока нет юридических решений по формату встреч премьер-министров ЕАЭС, я решил завтра отправиться в Петербург на заседание председателей правительств», - написал глава армянского правительства на своей странице в Facebook, пояснив, что в случае его отсутствия на заседании невозможно будет принимать решение.