В затопленную ливнями Внутреннюю Монголию направили гуманитарную помощь

CA-NEWS (MNG) - Крупная партия гуманитарной помощи доставлена в автономный район Внутренняя Монголия на севере Китая для ликвидации последствий наводнений, вызванных ливневыми дождями. Об этом сообщило информационное агентство Xinhua со ссылкой на министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР.

Напомним, вызванные ливнями наводнения в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая унесли жизни 12 человек, еще трое пропали без вести.

Местное метеорологическое управление установило «красный» уровень опасности. Метеорологи предупреждают о том, что дожди в регионе не прекратятся еще несколько дней и могут привести к наводнениям и оползням в различных населенных пунктах.

В зоне стихийного бедствия оказались почти 340 тысяч человек и власти вынуждены были эвакуировать в безопасные места 9,3 тысячи местных жителей.

По последним данным, в результате наводнения размыты дороги, затоплены свыше 157 тысяч гектаров посевных площадей и разрушены более 300 домов. На данный момент экономический ущерб уже оценивается в $94 млн.

Накануне в серьезно пострадавшие от водной стихии районы Внутренней Монголии было доставлено три тысячи палаток, пять тысяч раскладных кроватей и 30 тысяч единиц одежды и теплых одеял, а также другие предметы первой необходимости.

Министерство направило рабочие группы в Баотоу, Баян-Нур и другие города Внутренней Монголии для оказания им содействия в борьбе с последствиями наводнений.

Внутренняя Монголия – автономный район на севере Китая, на территории которого расположены цветущие степи, засушливые пустыни и значительные участки великой китайской стены.