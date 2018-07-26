Туркменская делегация прибыла в КНДР
- Туркменистан, политика
- 10:32, 26 июля 2018
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CA-NEWS (TM) - В среду, 25 июля делегация Туркменистана прибыла в Пхеньян. Туркменских чиновников во главе с заместителем министра иностранных дел Вепа Хаджиевым встретили их северокорейские коллеги, сообщает туркменская служба радио «Азатлык».
Дипломатические отношения между Туркменистаном и Северной Кореей были основаны в 1992 году.
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