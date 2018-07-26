Туркменская делегация прибыла в КНДР

CA-NEWS (TM) - В среду, 25 июля делегация Туркменистана прибыла в Пхеньян. Туркменских чиновников во главе с заместителем министра иностранных дел Вепа Хаджиевым встретили их северокорейские коллеги, сообщает туркменская служба радио «Азатлык».

Дипломатические отношения между Туркменистаном и Северной Кореей были основаны в 1992 году.