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  26 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменская делегация прибыла в КНДР

CA-NEWS (TM) - В среду, 25 июля делегация Туркменистана прибыла в Пхеньян. Туркменских чиновников во главе с заместителем министра иностранных дел Вепа Хаджиевым встретили их северокорейские коллеги, сообщает туркменская служба радио «Азатлык».

Дипломатические отношения между Туркменистаном и Северной Кореей были основаны в 1992 году.

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